Пенсионер и ребенок погибли в ДТП в Приморье

Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое получили травмы при столкновении автомобилей на трассе Хабаровск–Владивосток в Надеждинском районе Приморья.

Как сообщила пресс-служба УМВД Приморья, 61-летний водитель автомобиля Honda CR-V не справился с управлением и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Nissan X-Trail.

В результате аварии водитель автомобиля Honda CR-V и девятилетний ребенок погибли на месте происшествия. 53-летняя пассажирка госпитализирована в состоянии комы. 62-летний водитель Nissan X-Trail также госпитализирован.