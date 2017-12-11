Роспотребнадзор привлечет продавцов к ответственности за обман детей

Роспотребнадзор разрабатывает специальное регулирование, которое позволит привлечь продавцов к ответственности за обман детей, рассказала «Известиям» глава ведомства Анна Попова.

«Практически каждый школьник имеет мобильный телефон, может совершить любую сделку, которая доступна ему через этот телефон. И та сторона, которая сделку или услугу предлагает, не спрашивает, сколько ему лет. Даже если она спросит, всё равно подлинную информацию может не получить», — отметила Попова.

По ее словам, сегодня из-за доступности интернета можно не ходить за товаром в магазин, однако родители не всегда в состоянии проконтролировать, что купил их ребенок, к примеру, игру на смартфон.

Недобросовестные продавцы завлекают детей и «вынуждают покупать какие-то игрушки, тратить неправомерно деньги». А потом родители случайно узнают, что на «телефоне висит значительный долг, потому что ребенок играл, покупал элементы игры», — добавила глава Роспотребнадзора.

В интервью «Известиям» Попова рассказала также о вакцинации населения против гриппа, запуске горячей линии для жалоб на недобросовестных таксистов и о том, как в будущем будут маркировать вредные продукты.

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