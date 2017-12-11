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Реформы МЭР прибавят к ВВП два дополнительных процентных пункта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев оценил для «Известий» макропрогноз Минэкономразвития на 2018–2020 годы.

По его словам, направленные на улучшение инвестклимата в стране меры могут дать экономическому росту два дополнительных процентных пункта.

«Улучшить инвестклимат России также помогут совершенствование конкурентной среды, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение несырьевого экспорта и остальные меры, входящие в рейтинг Всемирного банка Doing Business», — отметил Ведев.

В докладе МЭР отмечается, что на внутренние макроэкономические условия положительно повлияет создание кодекса неналоговых платежей, модернизация контроля и надзора за бизнесом и упрощение процедур банкротства. Соответствующие поправки и законопроекты были внесены в правительство.

Реформа контрольно-надзорной деятельности призвана снизить административное давление на бизнес. Это произойдет за счет отмены устаревших требований к бизнесу и внедрения риск-ориентированного подхода, который регулирует частоту проверок.

Подробнее — в материале «Известий»:

Рост ВВП ускорят реформы

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