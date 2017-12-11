Реформы МЭР прибавят к ВВП два дополнительных процентных пункта
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев оценил для «Известий» макропрогноз Минэкономразвития на 2018–2020 годы.
По его словам, направленные на улучшение инвестклимата в стране меры могут дать экономическому росту два дополнительных процентных пункта.
«Улучшить инвестклимат России также помогут совершенствование конкурентной среды, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение несырьевого экспорта и остальные меры, входящие в рейтинг Всемирного банка Doing Business», — отметил Ведев.
В докладе МЭР отмечается, что на внутренние макроэкономические условия положительно повлияет создание кодекса неналоговых платежей, модернизация контроля и надзора за бизнесом и упрощение процедур банкротства. Соответствующие поправки и законопроекты были внесены в правительство.
Реформа контрольно-надзорной деятельности призвана снизить административное давление на бизнес. Это произойдет за счет отмены устаревших требований к бизнесу и внедрения риск-ориентированного подхода, который регулирует частоту проверок.
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