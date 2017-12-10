В России упали цены на iPhone X

Цены на флагманский смартфон Apple iPhone X в России снизились почти на 10 тыс. рублей.

Около месяца назад, на старте продаж в ноябре 2017 года смартфон с 64 Гб памяти можно было приобрести за 79,99 тыс. рублей, а с 256 Гб — за 91,99 тыс. рублей. Теперь базовая вариация iPhone X стоит 71,89 тыс. рублей, а более дорогая комплектация обойдется в 82,69 тыс. рублей.

При этом iPhone X остается пока самым дорогим гаджетом «яблочного» производителя за всю историю бренда.

Как ранее писал портал iz.ru, после последнего обновления операционной системы iOS многие пользователи iPhone X столкнулись с проблемами в работе гаджета.