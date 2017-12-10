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Пушков предположил цепную реакцию отказов от принятия Украины в ЕС

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Российский сенатор Алексей Пушков ожидает, что страны Евросоюза последуют примеру Венгрии и Польши, которые сочли преждевременным принятие Украины в состав ЕС. Принятие новых членов в объединение государств возможно только после единогласного решения всех стран-участниц.

«Вслед за Будапештом, который обещал блокировать сближение Киева с ЕС, Варшава заявила, что не нуждается в Украине. Это лишь начало. Процесс пошел», — написал Пушков в Twitter.

 

 

Как сообщал iz.ru, Украина рассчитывает на четыре союза с ЕС — энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной. 

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