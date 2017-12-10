Один ребенок погиб и еще трое пострадали в ДТП под Новосибирском

Двухлетняя девочка погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей на региональной трассе К-17Р в Ордынском районе Новосибирска.

Также при аварии получили травмы трое детей и четверо взрослых. Они госпитализированы в центральную больницу Ордынска. Состояние двоих пострадавших, в том числе ребенка 2014 года рождения, оценивается как тяжелое.

Toyota Sprinter и Audi A6 столкнулись на 136-м км региональной трассы К–17Р на расстоянии 2 км от села Рогалево. В автомобилях находилось в общей сложности восемь человек.