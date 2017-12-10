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Один ребенок погиб и еще трое пострадали в ДТП под Новосибирском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Двухлетняя девочка погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей на региональной трассе К-17Р в Ордынском районе Новосибирска.

Также при аварии получили травмы трое детей и четверо взрослых. Они госпитализированы в центральную больницу Ордынска. Состояние двоих пострадавших, в том числе ребенка 2014 года рождения, оценивается как тяжелое. 

Toyota Sprinter и Audi A6 столкнулись на 136-м км региональной трассы К–17Р на расстоянии 2 км от села Рогалево. В автомобилях находилось в общей сложности восемь человек. 

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