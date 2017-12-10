Минфин Великобритании занялся изучением криптовалют и блокчейна

Министерство финансов Великобритании заинтересовалось криптовалютами и технологией блокчейна.

«Нас интересует все, что может оказать влияние на нашу страну, главным таким вопросом сейчас считается биткоин», — заявил представитель британского Центра по обеспечению кибербезопасности (GCHQ) Крис Энсор.

Центр получил заказ минфина на исследование криптовалют, утверждает The Daily Telegraph. В частности, специалисты должны оценить «возможную пользу от технологии блокчейна».

Как сообщал портал iz.ru, стоимость биткоина постоянно растет, в связи с чем увеличивается внимание различных стран к новому финансовому инструменту. В частности, Венесуэла намерена усилить экономику страны за счет создания собственной криптовалюты Petro.

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) ведут переговоры о создании рабочей группы по правовому урегулированию оборота криптовалют.