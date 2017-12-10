Хоккеист Елесин забил самый быстрый гол в истории КХЛ

Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин в матче регулярного чемпионата КХЛ забросил самую быструю по времени шайбу в игре с «Салаватом Юлаевым».

Матч проходит в Уфе. Елесин забросил шайбу уже на пятой секунде игры. Эта шайба стала дебютной в КХЛ для 21-летнего Елесина. Хоккеист проводит свой 39-й матч в лиге, сообщает «РИА Новости».

Предыдущим автором самого быстрого гола в КХЛ был Александр Радулов, который отличился на шестой секунде матча с «Югрой» в 2010 году.