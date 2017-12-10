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В Крыму 2018 год объявили годом детского футбола

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Следующий год в Крыму объявлен годом детско-юношеского футбола.

«Это наша инициатива, и мы считаем, что проведение года детско-юношеского футбола поспособствует популяризации этого вида спорта у подрастающего поколения», — сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

Мероприятия тематического года определят позднее совместно с региональным министерством спорта.

На полуострове более 7 тыс. молодых людей занимаются в футбольных секциях, в любительском первенстве по этому виду спорта участвуют 116 детских и юношеских команд.

КФС имеет специальный УЕФА и официально зарегистрирован в июле 2015 года, уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, исследование Минспорта показало, что футбол — самый популярный вид спорта у российских детей. 

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