В Крыму 2018 год объявили годом детского футбола

Следующий год в Крыму объявлен годом детско-юношеского футбола.

«Это наша инициатива, и мы считаем, что проведение года детско-юношеского футбола поспособствует популяризации этого вида спорта у подрастающего поколения», — сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

Мероприятия тематического года определят позднее совместно с региональным министерством спорта.

На полуострове более 7 тыс. молодых людей занимаются в футбольных секциях, в любительском первенстве по этому виду спорта участвуют 116 детских и юношеских команд.

КФС имеет специальный УЕФА и официально зарегистрирован в июле 2015 года, уточняет ТАСС.

Как сообщал iz.ru, исследование Минспорта показало, что футбол — самый популярный вид спорта у российских детей.