В Министерстве спорта РФ назвали самые популярные виды спорта среди российских детей.

Лидирующие позиции в списке наиболее посещаемых секций среди школьников заняли футбол, волейбол, плавание и борьба, сообщает RT. Исследование основано на данных 2016 года. Наименее популярными оказались секции по перетягиванию каната и боулингу. Как отмечают эксперты, выбор детей в основном зависит от мнения родителей, которые в свою очередь интересуются стоимостью обучения.

Согласно данным Минспорта, футболом в 2016 году занимались 361 тыс. подростков, волейболом –– 201 тыс., плаванием –– 191 тыс. человек.

Повышенный интерес к футболу среди подрастающего поколения связан с историей советского и российского футбола, отмечают эксперты. Достаточно также вспомнить, сколько российских болельщиков пришли на Кубок конфедерации на те матчи, где Россия не играла. В целом за последние годы дети стали больше интересоваться всеми видами спорта.