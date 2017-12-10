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СК проверит сообщение об избиении студента одного из вузов Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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СК РФ проведет проверку сообщений об избиении студента в одном из московских вузов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

«По указанию руководства Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве следственными органами организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет СК, из появившейся в сети информации следует, что между студентами одного из вузов произошел конфликт, переросший в драку. Один из студентов в результате конфликта получил телесные повреждения.

Напомним, в пятницу стало известно о смерти школьницы в красноярской больнице, которая пострадала во время драки со своей одноклассницей. Конфликт произошел в школе № 23 Красноярска, после этого девочка сначала пожаловалась на плохое самочувствие, а затем была госпитализирована.

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