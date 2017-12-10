После массовой драки в клубе Пятигорска завели уголовное дело

Отдел МВД по Пятигорску возбудил уголовное дело по факту массовой драки в ночном клубе.

Потасовка в одном из увеселительных заведений города с участием более десятка молодых людей произошла в ночь с 8 на 9 декабря. По словам очевидцев, один человек пострадал. Посетители ночного заведения были эвакуированы.

Правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия. Устанавливаются возможные участники конфликта, также проверяется информация о пострадавшем, сообщает ТАСС.