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После массовой драки в клубе Пятигорска завели уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Отдел МВД по Пятигорску возбудил уголовное дело по факту массовой драки в ночном клубе.

Потасовка в одном из увеселительных заведений города с участием более десятка молодых людей произошла в ночь с 8 на 9 декабря. По словам очевидцев, один человек пострадал. Посетители ночного заведения были эвакуированы.

Правоохранительные органы проводят оперативные и следственные мероприятия. Устанавливаются возможные участники конфликта, также проверяется информация о пострадавшем, сообщает ТАСС.

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