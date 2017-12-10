Пушков назвал главным достижением Порошенко бедность Украины

Главным достижением президента Украины Петра Порошенко является доведение страны до самого нищего состояния среди всех стран Европы, считает сенатор Алексей Пушков.

В своем Twitter Пушков отметил, что за время президентства Порошенко в стране рухнул ВВП и критически упали доходы населения.

Гл.достижение Порошенко: превращение Украины в самую бедную страну Европы. ВВП снизился вдвое, ср.зарплата в 2.5 раза. Люди платят за Майдан — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 10, 2017

Напомним, ранее постпред программы развития ООН на Украине Нил Уокер сообщил, что 60% населения страны находятся ниже черты бедности. Государственная служба статистики Украины заявила, что численность населения Украины сократилась на 128,5 тыс. человек за первую половину этого года. Кроме этого, государственный долг Украины в сентябре вырос на $470 млн, достигнув $77,03 млрд.

В декабре аналитический центр Texty.org.ua сообщил, что жители Украины получают самую низкую зарплату в Европе.

Отметим, что для удержания экономики страны на жизнеспособном уровне властям Украины пришлось пойти на непопулярные меры, которые включали в себя рост тарифов ЖКХ (более чем в два раза с 2015 года), повышение трудового стажа для выхода на пенсию и другие меры, которые приводят к ухудшению уровня жизни в стране.