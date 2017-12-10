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Первый биткоиновый миллиардер предсказал рост криптовалюты в десятки раз

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Фото: Global Look Press/ZUMA/D. Long
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Первый биткоиновый миллиардер Кэмерон Уинклвосс заявил, что криптовалюта продолжит свой рост и в скором времени заменит золото.

«Мы думаем, что биткоин заменит золото. Полагаем, что это только начало», — заявил он в интервью Bloomberg.

По прогнозам Уинклвосса, в дальнейшем курс криптовалюты увеличится в 10–20 раз.

Двумя днями ранее курс биткоина превысил отметку в $18 тыс., напоминает «Газета.Ру». К настоящему моменту, по данным биржи Coindesk, его стоимость откатилась до $13,477 тыс.

Братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы являются первыми миллиардерами, «сколотившими» свое состояние благодаря инвестициям в криптовалюту биткоин. В 2013 году Уинклвоссы приобрели 1% мирового запаса биткоинов за $11 млн (стоимость криптовалюты на тот момент составляла $120). 

Тогда близнецы заявили, что рассчитывают на «долгосрочность» вложения, а сам биткоин называли «улучшенной версией золота». Именно рост курса криптовалюты сделал Уинклвоссов обладателями суммы, превышающей $1 млрд.

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