Индийский полицейский застрелил четырех сослуживцев

В индийском штате Чхаттисгарх полицейский открыл огонь по сослуживцам. Жертвами стрельбы стали четверо правоохранителей, еще один получил ранение.

Инцидент произошел в округе Биджапур, где дислоцирован 168-й батальон Центральных сил резервной полиции. У полицейского по имени Сант Сумар возник конфликт со сослуживцем, что и стало поводом для стрельбы.

В результате он расстрелял четырех полицейских, еще одному сотруднику пуля попала в ребро. Пострадавший был доставлен на вертолете в ближайшую больницу, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стрелок был задержан и допрошен. Следователи полагают, что мотивом для стрельбы послужила личная неприязнь.