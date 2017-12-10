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Индийский полицейский застрелил четырех сослуживцев

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Фото: Global Look Press/Muneeb Ul Islam
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В индийском штате Чхаттисгарх полицейский открыл огонь по сослуживцам. Жертвами стрельбы стали четверо правоохранителей, еще один получил ранение.

Инцидент произошел в округе Биджапур, где дислоцирован 168-й батальон Центральных сил резервной полиции. У полицейского по имени Сант Сумар возник конфликт со сослуживцем, что и стало поводом для стрельбы.

В результате он расстрелял четырех полицейских, еще одному сотруднику пуля попала в ребро. Пострадавший был доставлен на вертолете в ближайшую больницу, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стрелок был задержан и допрошен. Следователи полагают, что мотивом для стрельбы послужила личная неприязнь.

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