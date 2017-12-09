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В США баскетбольный матч между юношескими командами завершился стрельбой

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Фото: Depositphotos/boggy22
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Полиция города Шампейн (штат Иллинойс, США) выясняет обстоятельства стрельбы после баскетбольного матча юношеских команд. Огнестрельные ранения получили три человека.

Инцидент произошел в пятницу, 8 декабря, неподалеку от школы, где ранее прошел баскетбольный матч между юношескими командами.

В результате стрельбы пострадали три девушки — 15, 17 и 18 лет. Они были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, передает illinoishomepage.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Полицейским пока не удалось установить виновников инцидента.

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