В США баскетбольный матч между юношескими командами завершился стрельбой

Полиция города Шампейн (штат Иллинойс, США) выясняет обстоятельства стрельбы после баскетбольного матча юношеских команд. Огнестрельные ранения получили три человека.

Инцидент произошел в пятницу, 8 декабря, неподалеку от школы, где ранее прошел баскетбольный матч между юношескими командами.

В результате стрельбы пострадали три девушки — 15, 17 и 18 лет. Они были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает, передает illinoishomepage.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Полицейским пока не удалось установить виновников инцидента.