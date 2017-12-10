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Иностранцы выкупили 50% круизов по рекам Московского бассейна

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщил о росте привлекательности круизных туров по рекам Московского бассейна среди иностранных пассажиров. Туристы выкупили 50% круизов на сезон 2018 года.

Руководитель пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин подчеркнул, что рост числа иностранцев говорит о «качественном переломе на рынке речных путешествий».

Наибольшей популярностью пользуется путешествие по рекам Московского бассейна среди граждан Германии, Франции и Северной Европы (Дания, Швеция и Норвегия). Они выкупают 25–30% кают, передает «Интерфакс».

Пользуются спросом туры и у американцев, несмотря на охлаждение отношений между Россией и США. Загрузка кают летом 2017 года составила 100%.

«Несмотря на существенный рост турпотока в 2017 году, он остается крайне скромным в масштабах глобального и российского туристического рынков», — отметил Елянюшкин.

При этом он подчеркнул, что важны даже незначительные усилия в данном направлении, учитывая рынок потенциальных клиентов, привлекательность речного туризма и объем инвестиций в его развитие.

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