Певца Криса Ри госпитализировали после падения на концерте в Британии

Британский певец и гитарист Крис Ри госпитализирован после падения на концерте в Оксфорде, сообщили местные СМИ.

Как сообщает Guardian, Ри выступал в концертном зале New Theatre Oxford. Певца госпитализировали после того, как он внезапно упал во время исполнения одной из песен.

«Он играл блестяще, а затем просто рухнул. Это выглядело довольно плохо. Они опустили занавес, и мы все просто ждали, пока нам не сказали, что продолжения не будет и мы можем расходиться», — рассказал один из зрителей.

Chris Rea collapses 'in a clump' on stage at Oxford theatre https://t.co/iliSlLChgJ — The Guardian (@guardian) December 9, 2017

Организаторы позднее сообщили, что концерт был прерван из-за плохого самочувствия Криса Ри. На машине скорой помощи его доставили в больницу, врачи сообщили, что он находится в стабильном состоянии.

Напомним, 6 декабря скончался французский рок-певец, композитор и актер Джонни Холлидей. Причиной смерти музыканта стал рак легких.