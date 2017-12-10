Бастрыкин взял под контроль проверку гибели моряка в Охотском море

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту гибели моряка в Охотском море, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

9 декабря в сюжете одного из российских федеральных каналов сообщалось со ссылкой на супругу погибшего Александра Ерина, что уже год после смерти женщина не может добиться возбуждения уголовного дела, а членами экипажа и капитаном судна, на котором служил моряк, было допущено множество нарушений.

«Учитывая изложенные обстоятельства, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России незамедлительно доложить ход и результаты проверки по факту гибели моряка», — сообщается на сайте СКР.

Александр Ерин пропал без вести в ночь с 14 на 15 декабря 2016 года в центральной части Охотского моря. Он находился на рыболовной шхуне «Талан» и расставлял крабовые ловушки. Во время работ мужчина зацепился за одну из ловушек и упал за борт. Его поиски не принесли результатов. Позднее супруге сообщили о гибели мужа.