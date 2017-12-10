Прямой эфир

Бастрыкин взял под контроль проверку гибели моряка в Охотском море

0
Фото:РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту гибели моряка в Охотском море, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

9 декабря в сюжете одного из российских федеральных каналов сообщалось со ссылкой на супругу погибшего Александра Ерина, что уже год после смерти женщина не может добиться возбуждения уголовного дела, а членами экипажа и капитаном судна, на котором служил моряк, было допущено множество нарушений.

«Учитывая изложенные обстоятельства, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России незамедлительно доложить ход и результаты проверки по факту гибели моряка», — сообщается на сайте СКР.

Александр Ерин пропал без вести в ночь с 14 на 15 декабря 2016 года в центральной части Охотского моря. Он находился на рыболовной шхуне «Талан» и расставлял крабовые ловушки. Во время работ мужчина зацепился за одну из ловушек и упал за борт. Его поиски не принесли результатов. Позднее супруге сообщили о гибели мужа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Японии задержала подозреваемого в убийстве моряка из России
Тело российского моряка нашли в порту в Японии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017