Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико увеличилось до 64 человек

Правительство карибского острова, ассоциированного с США, подтвердило, что 64 человека расстались с жизнью из-за прошедшего в сентябре урагана.

Министр национальной безопасности Эктор Пескера заявил, что количество погибших из-за последствий стихийного бедствия выросло с 62 до 64 человек.

Как сообщают пуэрториканские СМИ, гибель этих людей не связана напрямую с ураганом, ущерб от которого расценивается более чем в $1 млрд, но связана с его последствиями.

Кроме того, министр национальной безопасности добавил, что 80% разрушенных электросетей и коммуникаций пока что не удалось восстановить, а прибрежные районы сильно пострадали от сильных тропических волн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп посетил остров и сравнил последствия катастрофы с прошедшим в 2005 году ураганом «Катрина».