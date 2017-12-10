Прямой эфир

Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико увеличилось до 64 человек

0
Фото: REUTERS/Alvin Baez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство карибского острова, ассоциированного с США, подтвердило, что 64 человека расстались с жизнью из-за прошедшего в сентябре урагана.  

Министр национальной безопасности Эктор Пескера заявил, что количество погибших из-за последствий стихийного бедствия выросло с 62 до 64 человек. 

Как сообщают пуэрториканские СМИ, гибель этих людей не связана напрямую с ураганом, ущерб от которого расценивается более чем в $1 млрд, но связана с его последствиями.

Кроме того, министр национальной безопасности добавил, что 80% разрушенных электросетей и коммуникаций пока что не удалось восстановить, а прибрежные районы сильно пострадали от сильных тропических волн.

Ранее портал iz.ru сообщал, что американский лидер Дональд Трамп посетил остров и сравнил последствия катастрофы с прошедшим в 2005 году ураганом «Катрина». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 120 тыс. домовладений в Чехии остаются без света после урагана
Мексика потратит на ликвидацию последствий стихии $2,53 млрд

 

 

  

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017