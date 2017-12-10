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Вручение Нобелевских наград пройдет в Стокгольме 10 декабря

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Фото: TASS/Imago/Shi Tiansheng
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Вручение Нобелевских наград за 2017 год пройдет в филармонии Стокгольма. 11 из 12 лауреатов получат почетные дипломы и золотые медали из рук короля Швеции Карла ХVI Густава.

При этом в столице Норвегии Осло в присутствии членов норвежской королевской семьи и премьер-министра страны Эрны Сульбер состоится вручение Нобелевской премии мира. В этом году ее присудили Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Награды по физиологии или медицине за открытие «клеточных часов» удостоились ученые из США Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу.

Нобелевская премия по физике досталась американским профессорам Барри Бэришу, Кипу Торну и выходцу из Германии Райнеру Вайссу за вклад в обнаружение гравитационных волн.

Обладателями награды по химии за разработки криоэлектронной микроскопии стали немец Йоахим Франк, швейцарец Жак Дебуши и британец Ричард Хендерсон.

Премии по литературе был удостоен британский писатель, выходец из Японии Кадзуо Исигуро.

Награду по экономике за вклад в развитие теорий в области поведения потребителей получит профессор из США Ричард Талер.

Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в 2017 году составляет 9 млн шведских крон ($1 млн).

Вручение наград традиционно проходит в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года.

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