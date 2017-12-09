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Пустующую деревню в Германии купили на аукционе за €140 тыс.

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Фото: Global Look Press/ZB/Patrick Pleul
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Небольшое поселение Алвине в федеральной земле Бранденбург в Германии продано на аукционе за €140 тыс. Деревня пошла с молотка, когда ее прежний владелец не смог оплатить ренту.

В поселении девять жилых зданий, несколько хозяйственных построек и два гаража. На территории около 16 тыс. кв. м проживают 15 человек.

Постройки расположены на круговой улице. Мимо деревни ходят автобусы, но в самом селении не останавливаются, пишет журнал Spiegel.

Начальная стоимость составляла €125 тыс. Анонимный покупатель сделал приобретение по телефону и обязался взять на себя содержание деревни.

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