Пустующую деревню в Германии купили на аукционе за €140 тыс.

Небольшое поселение Алвине в федеральной земле Бранденбург в Германии продано на аукционе за €140 тыс. Деревня пошла с молотка, когда ее прежний владелец не смог оплатить ренту.

В поселении девять жилых зданий, несколько хозяйственных построек и два гаража. На территории около 16 тыс. кв. м проживают 15 человек.

Постройки расположены на круговой улице. Мимо деревни ходят автобусы, но в самом селении не останавливаются, пишет журнал Spiegel.

Начальная стоимость составляла €125 тыс. Анонимный покупатель сделал приобретение по телефону и обязался взять на себя содержание деревни.