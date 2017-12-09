Снегопад привел к отмене почти 400 рейсов в аэропорту Атланты
Снегопад и обледенение стали причиной отмены 375 рейсов в международном аэропорту американского города Атланта в штате Джорджия.
It's a winter wonderland on the airfield today ☃️❄️ pic.twitter.com/9JoFEDkB2S— Atlanta Airport (@ATLairport) 8 декабря 2017 г.
Об этом сообщает администрация воздушной гавани. Все отмененные рейсы должна была выполнить авиакомпания Delta.
На территории аэропорта проводятся работы по очистке самолетов и взлетно-посадочных полос от наледи.
«Аэропорт работает, однако в дальнейшем ожидаются новые отмены и задержки авиарейсов. Пассажирам следует следить за погодной ситуацией и проверять время вылета своего самолета», — говорится на странице администрации аэропорта в Twitter.