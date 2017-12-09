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Дед Мороз посетил строительство Крымского моста

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Фото: most.life
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Дед Мороз из Великого Устюга посетил строительство Крымского моста, проверил качество работ и встретился с рабочими.

«Российский Дед Мороз приехал на Таманский полуостров, чтобы увидеть Крымский мост. Строители показали ему процесс подготовки к асфальтированию проезжей части. К началу декабря выполнено 35% работ по укладке верхнего и нижнего слоев. Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке», — приводит ТАСС сообщение проекта «Крымский мост».

Дед Мороз посетил все восемь участков стройки, а также поднялся на железнодорожную арку.

«Крымский мост— это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива», — сказал Дед Мороз.

Он сказал также, что больше всего его впечатлила слаженность, с которой работают строители моста.

Напомним, мост через Керченский пролив, который соединит полуостров Крым и Краснодарский край, станет самым протяженным в России. Длина сооружения составит 19 км. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

21 ноября был завершен монтаж пролетов автодорожной части моста через Керченский пролив на одном из четырех морских участков.

Ранее сообщалось, что мост может получить название «Президентский». С соответствующей инициативой выступила главный редактор издания «Крымская газета» Мария Волконская.

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