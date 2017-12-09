Российские керлингисты выступят на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Российские керлингисты дали согласие на участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане в 2018 году, в нейтральном статусе. С таким заявлением выступил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

«Все наши спортсмены решили ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом», — приводит ТАСС слова президента ФКР.

Свищев добавил, что мужская сборная поборется за путевку на ОИ в квалификационном турнире, а состав женской команды будет определен в конце декабря.

Ранее решение об участии в Олимпиаде под нейтральным флагом приняли российские лыжники и горнолыжники.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх, обвинив спортсменов в систематическом употреблении запрещенных препаратов. К соревнованиям будут допущены лишь отдельные российские атлеты, которые будут выступать под нейтральным флагом.

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