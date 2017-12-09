МЧС предупредило о густом тумане в Москве и области

На территории столицы и Подмосковья ожидается густой туман.

«Во время непогоды возможно ухудшение видимости на автомагистралях и затруднение движения транспорта», — говорится в экстренных предупреждениях столичного и областного управлений МЧС.

Туман сохранится днем 9 декабря и в течение ночи 10 декабря 2017 года. Ожидаемая видимость — 100–500 м, цитирует сообщения ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, 8 декабря в столице объявлялся «желтый» уровень погодной опасности из-за образования тумана. Это средний уровень — третий из пяти предусмотренных по шкале погодной опасности.