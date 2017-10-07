Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено из-за тумана.

Об этом сообщает крымское управление МЧС России.

Ведомство рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

Напомним, в конце сентября работа Керченской переправы была приостановлена из-за непогоды. По состоянию на тот момент более 500 транспортных средств вынуждены были ожидать возобновления работы переправы как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма.