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Федерация сноуборда РФ рекомендовала спортсменам ехать на Олимпиаду

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Федерация сноуборда России рекомендовала спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Как информирует ТАСС со ссылкой на президента организации Дениса Тихомирова, такое решение было принято вслед за лыжниками и саночниками. Они единогласно проголосовали за решение ехать на Игры 2018 года.

Помимо этого, президиум Федерации бобслея России также рекомендовал спортсменам принять участие в Олимпиаде.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 5 декабря МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом.

Организация обвинила Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи. 

Российский лидер Владимир Путин отметил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.

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