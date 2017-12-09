Федерация сноуборда РФ рекомендовала спортсменам ехать на Олимпиаду

Федерация сноуборда России рекомендовала спортсменам принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Как информирует ТАСС со ссылкой на президента организации Дениса Тихомирова, такое решение было принято вслед за лыжниками и саночниками. Они единогласно проголосовали за решение ехать на Игры 2018 года.

Помимо этого, президиум Федерации бобслея России также рекомендовал спортсменам принять участие в Олимпиаде.

Ранее портал iz.ru сообщал, что 5 декабря МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане под национальным флагом.

Организация обвинила Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх 2014 года в Сочи.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что власти страны не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года в нейтральном статусе.