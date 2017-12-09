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Расторгуев присоединился к Putin Team и запустил флешмоб

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Фото: ТАСС/Почуев Михаил
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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев объявил, что присоединяется к общественному движению в поддержку президента России Владимира Путина Putin Team и призвал всех поддержать флешмоб #РодинаГероев. Об этом артист написал в своем Instagram.

«9 декабря — День Героев Отечества. Сегодня я вступаю в команду Putin Team с инициативой проекта «Герои рядом с тобой» и хочу запустить флешмоб #РодинаГероев», — сказал он.

Расторгуев предложил неравнодушным гражданам страны присоединится к общероссийской акции и привести в порядок памятники и монументы различным выдающимся россиянам. Он отметил, что подобные памятные сооружения есть почти в любом населенном пункте страны.

«Таким образом мы почтим память Героев Отечества», — подытожил музыкант.

О создании движения Putin Team в начале ноября объявил хоккеист Александр Овечкин. Главными ценностями движения он назвал «страну, которой гордимся», «людей, которым верим», и «дела, которые важны».

К Putin Tеam также присоединились бобслеист Алексей Воевода, легкоатлетка Елена Исинбаева, шахматист Сергей Карякин и другие известные спортсмены.

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