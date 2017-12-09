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Великобритания выплатит ЕС около £40 млрд в рамках Brexit

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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В качестве финансового урегулирования в рамках Brexit власти Великобритании выплатят Евросоюзу около 35–39 млрд фунтов стерлингов (€40–45 млрд). 

Как сообщают британские СМИ, такая сумма была согласована на технической встрече рабочих групп финансового ведомства Великобритании и европейского координатора по Brexit Мишеля Барнье. «Мы рассматриваем это как честное урегулирование наших обязательств, мы всегда говорили, что если у нас есть обязательства, мы их выполним», — отметил пресс-секретарь. Эта сумма была согласована на технической встрече рабочих групп минфина Великобритании и координатора ЕС по Brexit Мишеля Барнье. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и британский премьер-министр Тереза Мэй достигли существенного прогресса в переговорах по Brexit. Они общались об отношениях ЕС и Соединенного Королевства, которые будут развиваться после процесса выхода Великобритании из Евросоюза.

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