В центре Ставрополя проводится контртеррористическая операция

В центральной части Ставрополя в 00:30 стартовала контртеррористическая операция (КТО), на территории введен специальный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Отмечается, что на территории, в пределах которой введен режим КТО, предусмотрено применение специальных мер и временных ограничений, усиление охраны общественного порядка.

В центре города будет вестись контроль телефонных переговоров, сотрудники ФСБ будут проверять у людей документы и в случае их отсутствия доставлять людей на фильтрационный пункт для установления личности.

«Возможно беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки», — приводит «Интерфакс» цитату из пресс-релиза ФСБ.

Режим КТО веден на территории, «ограниченной улицей Тельмана от улицы Пушкина до улицы Партизанской, улицей Партизанской от улицы Тельмана до улицы Серова, улицей Черняховского от улицы Серова до улицы Пономарева, улицей Пономарева от улицы Черняховского до улицы Пушкина».