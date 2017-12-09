Прямой эфир

В центре Ставрополя проводится контртеррористическая операция

0
Фото: РИА Новости/Александр Поготов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центральной части Ставрополя в 00:30 стартовала контртеррористическая операция (КТО), на территории введен специальный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Отмечается, что на территории, в пределах которой введен режим КТО, предусмотрено применение специальных мер и временных ограничений, усиление охраны общественного порядка.

В центре города будет вестись контроль телефонных переговоров, сотрудники ФСБ будут проверять у людей документы и в случае их отсутствия доставлять людей на фильтрационный пункт для установления личности. 

«Возможно беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки», — приводит «Интерфакс» цитату из пресс-релиза ФСБ.

Режим КТО веден на территории, «ограниченной улицей Тельмана от улицы Пушкина до улицы Партизанской, улицей Партизанской от улицы Тельмана до улицы Серова, улицей Черняховского от улицы Серова до улицы Пономарева, улицей Пономарева от улицы Черняховского до улицы Пушкина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СК начали проверку по факту крушения вертолета в Ставрополье
СК РФ возбудил дело против экс-депутата рады за призывы к терроризму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017