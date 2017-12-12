Регионы будут отчитываться о тратах на ЖКХ раз в год

Правила выделения Фондом содействия реформированию ЖКХ финансовой поддержки регионам могут ужесточить. Минстрой предложил изменить порядок отчетности субъектов РФ о расходовании средств. По новым правилам, они это будут делать каждый год. Сейчас сроки не такие жесткие. Санкции за неэффективность остаются прежними — если запланированные показатели не были достигнуты, деньги придется вернуть. В Фонде содействия реформе ЖКХ «Известиям» сообщили, что у госкорпорации есть альтернативные предложения по улучшению этой работы.

Требования к контролю за расходованием средств, выделяемых субъектам на модернизацию системы ЖКХ, могут измениться. Согласно подготовленному Минстроем проекту постановления, регионы, получающие финансовую поддержку от Фонда содействия реформе ЖКХ, будут ежегодно отчитываться о достижении запланированных показателей. Если план не удалось выполнить, часть денег придется вернуть.

Как указано в проекте постановления, «в случае если по результатам проверки на 31 декабря каждого последующего года выявлено неисполнение концессионерами финансовых обязательств, подлежавших исполнению в отчетном году», из бюджета субъектов будет возвращаться часть суммы, рассчитываемой по специальной формуле.

Сейчас действие этого механизма выглядит следующим образом: регионам выделяют средства на модернизацию ЖКХ, они в рамках концессий их инвестируют. Если итоговый результат не оправдал затрат, регионы должны нести за это ответственность.

— В постановлении правительства РФ от 26 декабря 2015 года № 1451 зафиксированы условия финансирования и порядок возврата бюджетных средств. Например, в течение двух лет не начата реализация проекта модернизации или не заключено концессионное соглашение или в течение года со дня ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в связи с созданием, реконструкцией, модернизацией которых предоставлялась финансовая поддержка, не достигнуты целевые показатели, предусмотренные проектом модернизации, — пояснил управляющий партнер ООО «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

В пресс-службе Минстроя «Известиям» сообщили, что новые принципы господдержки концессионеров в ЖКХ подразумевают соотношение привлеченных средств инвестора с объемом оказанной поддержки 10:1. Проект постановления уточняет срок, в течение которого субъекты должны обеспечить выполнение этой задачи. «До 31 декабря 2018 года объем взятых на себя концессионером инвестиционных обязательств должен соответствовать этому показателю, причем срок завершения всех запланированных работ не должен выходить за пределы 2022 года».

Член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игорь Шпектор сообщил «Известиям», что в госкорпорацию проект Минстроя еще не поступал.

— У нас на этот счет есть свои соображения, которые будут изложены президенту, — заявил Игорь Шпектор.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и местному самоуправлению Артем Кирьянов отметил, что эти нововведения соответствуют основному вектору развития отрасли.

— Главное, о чем идет речь, — ужесточение контроля и выстраивание хоть какой-то вертикали в отношениях между министерством строительства и профильными министерствами и департаментами субъектов РФ, — сообщил эксперт.

По состоянию на 1 октября 2017 года правлением Фонда ЖКХ приняты решения об оказании помощи по 51 проекту модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Их реализация предусмотрена на территории 23 субъектов Российской Федерации. Общая стоимость проектов модернизации составляет 11,2 млрд рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ предусмотрены в размере 5,6 млрд рублей. Ужесточение ответственности регионов за проекты в сфере ЖКХ может помочь оправдать эти вложения.