История в датах: 17 ноября

17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной Санкт-Петербурга
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Фото: wikipedia.org
17 ноября 1869 года для судоходства был открыт Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря
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Фото: Global Look Press/Ray Tang
17 ноября 1944 года родился Дэнни Де Вито, американский актер и продюсер
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Фото: ТАСС/Архив
17 ноября 1970 года на Луну был доставлен первый лунный самоходный аппарат «Луноход-1», запущенный СССР. Он успешно проработает на поверхности Луны в течение 11 лунных дней, то есть чуть больше 10 месяцев
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