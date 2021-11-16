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История в датах: 16 ноября

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Фото: РИА Новости
16 ноября 1933 года были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и США. На фото: советник полномочного представительства СССР в США Борис Евсеевич Сквирский (слева) приветствует наркома иностранных дел СССР Максима Максимовича Литвинова, прибывшего в Вашингтон в 1933 году
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Фото: ТАСС/Александр Бомза
16 ноября в России — День памяти погибших во время взрыва жилого дома в Каспийске в 1996 году. На фото: спасатели на месте взрыва
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Фото: commons.wikimedia.org
16 ноября 1848 года свой последний концерт в Лондоне дал Фредерик Шопен. На фото: Шопен в 1849 году — единственная сохранившаяся фотография композитора
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Фото: commons.wikimedia.org
16 ноября 1941 года во время обороны Москвы состоялся бой, впоследствии ставший известным как подвиг панфиловцев. На фото: мемориал панфиловцам в Дубосеково
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Фото: Global Look Press/ZUMA
16 ноября во всем мире отмечают День отказа от курения. На фото: студенты университета в китайском городе Наньтун во время антитабачной акции
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