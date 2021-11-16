История в датах: 16 ноября

16 ноября 1933 года были установлены дипломатические отношения между Советской Россией и США. На фото: советник полномочного представительства СССР в США Борис Евсеевич Сквирский (слева) приветствует наркома иностранных дел СССР Максима Максимовича Литвинова, прибывшего в Вашингтон в 1933 году