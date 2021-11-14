История в датах: 14 ноября

14 ноября 1920 года в рамках программы электрификации страны в подмосковной деревне Кашино начала работу первая советская сельская электростанция. На фото: Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская среди крестьян деревни Кашино в день открытия электростанции