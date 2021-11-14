История в датах: 14 ноября

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ТАСС
14 ноября 1920 года в рамках программы электрификации страны в подмосковной деревне Кашино начала работу первая советская сельская электростанция. На фото: Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская среди крестьян деревни Кашино в день открытия электростанции
На весь экран
Фото: TASS/Schmitt
14 ноября 1907 года родилась шведская писательница Астрид Линдгрен, создавшая таких персонажей, как Карлсон и Пеппи Длинныйчулок. На фото: писательница в 1987 году
На весь экран
Фото: Getty Images/Bloomberg
14 ноября 1994 года было открыто движение под Ла-Маншем — трасса, проложенная в тоннеле, соединила Лондон и Париж. На фото: поезд заезжает в тоннель в районе французского города Кале
На весь экран
Фото: commons.wikimedia.org
14 ноября 1889 года журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, чтобы побить результат главного героя книги Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней». На фото: Блай осенью 1889 года
На весь экран
Фото: Global Look Press/Li Bo
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. На фото: медсестра берет анализ крови на глюкозу у пожилой женщины в китайском городе Чжэнчжоу
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.