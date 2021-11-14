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История в датах: 14 ноября

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Фото: ТАСС
14 ноября 1920 года в рамках программы электрификации страны в подмосковной деревне Кашино начала работу первая советская сельская электростанция. На фото: Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская среди крестьян деревни Кашино в день открытия электростанции
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Фото: TASS/Schmitt
14 ноября 1907 года родилась шведская писательница Астрид Линдгрен, создавшая таких персонажей, как Карлсон и Пеппи Длинныйчулок. На фото: писательница в 1987 году
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Фото: Getty Images/Bloomberg
14 ноября 1994 года было открыто движение под Ла-Маншем — трасса, проложенная в тоннеле, соединила Лондон и Париж. На фото: поезд заезжает в тоннель в районе французского города Кале
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Фото: commons.wikimedia.org
14 ноября 1889 года журналистка Нелли Блай отправилась в кругосветное путешествие, чтобы побить результат главного героя книги Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней». На фото: Блай осенью 1889 года
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Фото: Global Look Press/Li Bo
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. На фото: медсестра берет анализ крови на глюкозу у пожилой женщины в китайском городе Чжэнчжоу
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