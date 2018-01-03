Россия предложила Индии двигатели для спутников

Россия может начать импорт в Индию новой высокотехнологичной продукции — плазменных двигателей для космических аппаратов. Отечественные системы претендуют на победу в конкурсе Спутникового центра Индийской организации космических исследований. Заключение контракта откроет возможность установки российской продукции на серию зарубежных геостационарных аппаратов. О подаче заявки на предконкурсной основе «Известиям» рассказал гендиректор АО «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва» (ИСС) Николай Тестоедов. Эксперты высоко оценивают шансы российской компании: отечественные двигатели считаются лучшими в мире и используются на спутниках лидеров телекоммуникационного сектора — Echostar, Intelsat, Eutelsat.

Головной компанией по продвижению проекта в Индии назначено АО «Главкосмос» — предприятие, отвечающее в ракетно-космической отрасли за международную деятельность. В число исполнителей войдут ИСС (занимается созданием спутников) и ФГУП «ОКБ «Факел» (производитель электрореактивных двигателей, также называемых плазменными).

— В настоящий момент индийская сторона оценивает собранные заявки и в скором времени должна представить конкретный запрос на технико-коммерческое предложение по данной теме, — рассказали «Известиям» в «Главкосмосе».

В ИСС пояснили, что в случае победы российского предложения эта компания станет интегратором наработок других российских предприятий.

— Индийская сторона объявила конкурс на создание системы коррекции для национальной спутниковой платформы с электрореактивными двигателями. Мы — интеграторы, которые должны объединить аппаратуру НПЦ «Полюс», плазменные двигатели ОКБ «Факел» и системы заправки нашей разработки. Помимо этого, за нами сборка такой двигательной установки и ее комплексные испытания, — рассказал «Известиям» генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.

Помимо поставки двигательной установки, отечественные инженеры будут интегрировать ее в индийскую спутниковую платформу и проводить комплексные испытания спутников на территории Индии.

Учитывая, что речь идет о производстве серии спутников связи, контракт будет предполагать серийную поставку и установку российских плазменных двигателей на индийские космические аппараты, пояснил Николай Тестоедов.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, российская заявка имеет все шансы на победу, поскольку отечественные электрореактивные двигатели считаются лучшими в мире.

— Россия традиционно очень сильна в производстве электротехники. Опыт большой, двигатели закупаются и используются хорошо и считаются лучшими в мире. Условия тендера могут быть разными, но в том, что касается электрореактивных двигателей, мы раньше всех начали и далеко продвинулись. Поэтому шансы велики. Существуют проблемы с Индией, в 1990-х годах предыдущий контракт «Роскосмоса» на поставку двигателей и технологий кислородно-водородной последней ступени ракеты-носителя кончился не очень удачно — его расторгли. Но вряд ли они будут смотреть так далеко в прошлое, — рассказал «Известиям» Иван Моисеев.

Электрореактивные двигатели известны и используются в космической технике давно. В таком устройстве газ подается в рабочую камеру, где ионизируется и превращается в плазму. Разогнанная электромагнитным полем до больших скоростей плазма вылетает из сопла двигателя, создавая реактивную тягу.

Такие двигатели отличаются небольшими размерами, требуют малого (по сравнению с жидкостными двигателями) запаса топлива, но при этом имеют высокий импульс (скорость истечения потока частиц) и способны работать длительное время.

Российское ОКБ «Факел» — мировой лидер в производстве электрореактивных двигателей. Впервые такие изделия отечественного производства были использованы на метеоспутниках серии «Метеор». Сейчас они используются практически на всех телекоммуникационных спутниках серии «Экспресс», работающих на геостационарной орбите. Помимо того, двигатели ОКБ «Факел» активно применяются на зарубежной космической технике. Они стоят на произведенных за рубежом аппаратах таких крупных игроков рынка спутниковой связи, как Echostar, Intelsat, Eutelsat и др.

В ОКБ «Факел» не предоставили оперативного комментария. В Индийской организации космических исследований не ответили на запрос «Известий».