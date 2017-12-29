Девять «Союзов» выведут на орбиту спутники OneWeb

«Главкосмос» — дочерняя компания «Роскосмоса» — заключила контракты с французской Arianespace и российско-французской Starsem на запуски на запуски спутников OneWeb с использованием ракет-носителей «Союз», говорится в пресс-релизе «Роскосмоса».

Так, стороны договорились осуществить девять запусков с выведением 10 аппаратов OneWeb при первом пуске и по 32–36 при каждом последующем.

Первые спутники будут запущены в 2018 году. Ожидается, что всего РФ выведет на орбиту 672 спутников для амбициозного проекта OneWeb, который призван обеспечить стопроцентный охват земного шара услугами широкополосного доступа в интернет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что соглашение, подписанное Россией и США в 2017 году, откроет путь к регулярным визитам людей на Луну. Специально для проекта наша страна разработает и изготовит шлюзовой модуль, который позволит космонавтам проводить эксперименты и ремонтные работы на поверхности окололунной станции.