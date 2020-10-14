История в датах: 14 октября

14 октября 1851 года в Лондоне было основано английское информационное агентство Reuters. Сначала оно специализировалось на биржевых новостях, но очень быстро расширило свою сферу деятельности. Сегодня в нем работают около 14 тыс. сотрудников, агентство имеет 197 бюро в разных странах мира. На фото: офис компании в Париже, 2015 год