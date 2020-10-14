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История в датах: 14 октября

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Фото: Getty Images/Peter Macdiarmid
14 октября 1926 года в Лондоне впервые вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». На фото: редкий экземпляр книги с автографом Алана Милна, выставленный на аукционе Sotheby's в 2008 году
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Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain
14 октября 1851 года в Лондоне было основано английское информационное агентство Reuters. Сначала оно специализировалось на биржевых новостях, но очень быстро расширило свою сферу деятельности. Сегодня в нем работают около 14 тыс. сотрудников, агентство имеет 197 бюро в разных странах мира. На фото: офис компании в Париже, 2015 год
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
14 октября 1944 года на базе созданного в 1943-м международного факультета МГУ был основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). На фото: здание МГИМО, 2017 год
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Фото: TASS/AP
14 октября 1947 года американский пилот Чарльз Йегер впервые в истории человечества смог преодолеть звуковой барьер, скорость его самолета составила 1078 км/ч. На фото: Чарльз Йегер в 1954 году
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