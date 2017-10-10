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Полотно да Винчи «Спаситель мира» выставят на аукционе в Нью-Йорке

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Фото: Global Look Press/Michele Amoruso
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Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» будет представлена на торгах в Нью-Йорке 15 ноября, сообщили в аукционном доме Christie’s.

По предварительной оценке, стоимость полотна составит $100 млн. Картина будет представлена на аукционе современного искусства, а не среди старых мастеров. По словам представителя Christie’s, это связано с тем, что «каждый художник в мире в каком-то смысле находится в диалоге с да Винчи».

«Спаситель мира» — единственная работа художника, находящаяся в частной собственности. Имя владельца не уточняется, но в Christie’s сообщили, что им является коллекционер из Европы.

Прежде чем доставить полотно в Нью-Йорк, аукционный дом выставит его в Гонконге, Сан-Франциско и Лондоне, сообщает New York Times.

Картина «Спаситель мира» датируется концом XV-началом XVI века. Полотно долгое время считалось утерянным или уничтоженным, но в 2005 году было обнаружено. В 2014 году его продали в частную коллекцию. 

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