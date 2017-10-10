Стала известна дата презентации новых банкнот в 200 и 2000 рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Ткачук представят новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в четверг, 12 октября.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», презентация новых купюр будет проходить в формате телемоста, который соединит Москву, Владивосток и Севастополь.

Кроме того, в ходе мероприятия Набиуллина и Ткачук расскажут об особенностях защиты новых банкнот, а также ответят на вопросы журналистов.

Как ранее сообщал портал iz.ru, на купюре номиналом 2000 рублей будут изображены символы Дальнего Востока, номиналом 200 рублей — Севастополя.