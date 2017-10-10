Серебренников: театр стал опасным искусством в России

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников охарактеризовал современный театр как не только «влиятельное и смыслообразующее», но и опасное искусство.

Известный режиссер обратился с приветственным письмом к участникам мастер-классов в рамках фестиваля «Территория», в котором обозначил ключевые ценности любого типа искусства.

«Главное, будьте честными и искренними перед собой. Это необходимо для любого типа искусства», — написал Серебренников, слова которого цитирует «Газета.ру».

«Сегодня современный театр — не просто важнейшее, передовое, а значит, мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и опасное», — добавил худрук «Гоголь-центра».

Напомним, Кирилл Серебренников был задержан 22 августа, режиссера обвиняют в хищениях средств Минкультуры, которые выделялись в качестве грантовой поддержки для АНО «Седьмая студия». По решению Басманного суда до 19 октября режиссер будет находиться под домашним арестом.

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