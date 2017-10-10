Прямой эфир
Мир
Глава Каталонии заявил, что регион имеет право на независимость
Экономика
Мантуров примет участие в заседании делового совета США и РФ
Мир
Профсоюзы вывели на манифестации во Франции 400 тыс. протестующих
Мир
МИД Украины возмутило предложение Чехии о компенсации за Крым
Мир
Известного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании
Сюжет:

Серебренников: театр стал опасным искусством в России

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников охарактеризовал современный театр как не только «влиятельное и смыслообразующее», но и опасное искусство.

Известный режиссер обратился с приветственным письмом к участникам мастер-классов в рамках фестиваля «Территория», в котором обозначил ключевые ценности любого типа искусства.

«Главное, будьте честными и искренними перед собой. Это необходимо для любого типа искусства», — написал Серебренников, слова которого цитирует «Газета.ру».

«Сегодня современный театр — не просто важнейшее, передовое, а значит, мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и опасное», — добавил худрук «Гоголь-центра».

Напомним, Кирилл Серебренников был задержан 22 августа, режиссера обвиняют в хищениях средств Минкультуры, которые выделялись в качестве грантовой поддержки для АНО «Седьмая студия». По решению Басманного суда до 19 октября режиссер будет находиться под домашним арестом.

Все новости по «делу Серебренникова» можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд перевел под домашний арест экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Мединский назвал арест Серебренникова «самой гуманной мерой»
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017