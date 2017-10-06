Суд перевел под домашний арест экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Басманный суд Москвы в пятницу перевел из следственного изолятора под домашний арест бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии», созданной режиссером Кириллом Серебрениковым, Нину Масляеву, обвиняемую по делу о хищениях.
Об этом сообщает «РИА Новости».
Следователь, обосновывая просьбу о смягчении обвиняемой меры пресечения, отметил, что экс-бухгалтер заключила сделку со следствием и дала показания на остальных фигурантов.
Сама Масляева поддержала просьбу, отметив, что она страдает сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.
Напомним, Масляева признала вину и дала показания на других фигурантов дела, в том числе и на режиссера Кирилла Серебренникова. Они обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей.
Серебренников был задержан 22 августа. Режиссер сейчас находится под домашним арестом до 19 октября.
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