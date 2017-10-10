Более 2 млн заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 поступило в ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) получила более 2 млн заявок с момента старта продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Лидируют по числу поданных заявок болельщики из России: на их долю приходится чуть менее 70% всех запрошенных билетов», — говорится в тексте пресс-релиза организации.

Напомним, что продажи стартовали 14 сентября.

Ранее сообщалось о начале работы службы поддержки по бесплатному проезду болельщиков чемпионата мира.

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