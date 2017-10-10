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Максакова: российские спецслужбы непричастны к убийству Вороненкова

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Версия о причастности российских спецслужб к убийству Дениса Вороненкова несостоятельна, заявила врова экс-депутата Госдумы РФ оперная певица Мария Максакова. 

По ее мнению, президент России Владимир Путин не был заинтересован в убийстве Вороненкова. 

«Я всегда говорила, кто Кремль не имеет никакого отношения», — сказала Максакова на программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Она отметила, что заказчиком убийства является ее бывший супруг Владимир Тюрин. По словам Максаковой, это «установленный факт».

Как сообщал портал iz.ru, накануне Генпрокуратура Украины объявила о завершении расследования убийства Вороненкова, совершенного в марте 2015 года в Киеве. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, исполнителем преступления был украинец Павел Паршов, а заказчиком — Тюрин. Луценко отметил, что Киев намерен потребовать экстрадиции последнего.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Пономарев заявил, что отказ России в выдаче Тюрина Украине послужит подтверждением заинтересованности российских политических сил в убийстве Вороненкова.

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