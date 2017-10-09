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Генпрокуратура Украины установила заказчика убийства Вороненкова

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Украинские следователи установили всех участников преступной группы, причастной к убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

«По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков, организаторов, исполнителей, причастных к этому убийству», — цитирует слова генпрокурора Украины Юрия Луценко телеканал 112.

По его словам, исполнителем убийства был украинец Павел Паршов, а заказчиком — бывший муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин.

Он подчеркнул, что ведомство намерено потребовать у России экстрадиции Тюрина.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева около 11:25 (12:25 мск) возле отеля «Премьер-палас» на пересечении бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, 28-летнего Павла Паршова, который позже скончался в больнице. 

Позже был задержан гражданин Украины по подозрению в соучастии в преступлении.

Напомним, что Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, перебрался в Киев, мотивируя свой поступок «политическими соображениями».  В Следственном комитете России в отношении экс-депутата возбудили дело по подозрению в рейдерском захвате и наложили арест на его имущество.

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