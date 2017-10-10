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Санкт-Петербург возглавил рейтинг культурных городов России

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Санкт-Петербург возглавил рейтинг культурных городов России. В очередной раз город доказал, что по праву носит гордое имя культурной столицы России, следует из данных исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Согласно рейтингу, 94% жителей Северной столицы оказались довольны количеством театров, кинотеатров, галерей и библиотек. Второе и третье место заняли Казань (93%) и Грозный (92%). Пятерку лидеров замыкают Новосибирск и Москва. 

Данный анализ проводился в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах. В каждом городе было опрошено не менее 600 респондентов, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Санкт-Петербург неоднократно получал различные престижные мировые награды, в том числе в сфере туризма. В прошлом году город был признан туристической столицей мира. Город получил самую престижную в мире награду в области туриндустрии — World Travel Awards. В 2015 году Северную столицу посетили более 6,5 млн туристов.

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