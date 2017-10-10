В Саратовской области не хватает участков для многодетных семей

В администрации Саратова обсудили проблему бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям. Из 1252 объектов люди получили лишь 577.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», процесс раздачи продолжается, но участков не хватит на всех желающих. Всего подано 2744 заявления. Власти планируют выделить еще 1062 участка. Работа в данном направлении продолжается. Также был поднят вопрос о состоянии дел в Березиной Речке, а в частности, о подведенных к поселку коммуникациях. На сегодняшний день там есть только свет.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что до конца года субъекты России получат дополнительно 500 млн рублей на софинансирование выплат многодетным семьям. Мера действует в 50 регионах. Из бюджета на этот год уже выделили 16 млрд рублей. Председатель правительства отметил, что выделение дополнительных средств поддержки многодетных семей для осуществления выплат требуется в 25 регионах. «Это означает рост рождений», — заявил Медведев.