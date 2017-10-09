Камбин выделил 526 млн рублей на поддержку многодетных семей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительных субсидий в размере 526,3 млн рублей 25 регионам РФ на ежемесячные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей.

Об этом сообщается на сайте камбина. Соответствующий документ был рассмотрен и получил одобрение на заседании правительства.

По данным Минтруда РФ, в России увеличилось число многодетных семей, которым полагается выплата в связи с рождением ребенка.

Ранее портал iz.ru писал, что до конца этого года субъекты Российской Федерации получат дополнительно 500 млн рублей на софинансирование выплат многодетным семьям.

В Москве мэр города Сергей Собянин пообещал существенно увеличить льготы для пенсионеров и ветеранов, отметив, что это является необходимой мерой в связи с инфляцией и ростом цен.