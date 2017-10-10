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МИД РФ отказался признать иранского КСИР террористической организацией

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Москва рассматривают планы Вашингтона объявить террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР) как шаг к сворачиванию сделки по иранскому атому, сообщает «Интерфакс».

«Мы на это смотрим отрицательно и не считаем КСИР террористической организацией», — заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

При этом дипломат подчеркнул, что «наверняка это не добавит стабильность нигде».

Ранее командующий КСИР майор Мохаммад Джафари пригрозил приравнять армию США к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), если Вашингтон введет новые санкции против Тегерана.

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