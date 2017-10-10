В ДТП с автобусом в Тунисе пострадали пять туристов из России

В Тунисе перевернулся туристический автобус, в аварии пострадали пять россиян. Их доставили в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Авария произошла у населенного пункта Тозер на трассе к месту Онг Джамаль, где сохранились декорации к фильму «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда».

В российском консульстве пока не подтвердили сообщения о пострадавших соотечественниках.

21 августа, передавал портал iz.ru, 11 российских туристов попали в ДТП на западе Турции. Четверо из них были госпитализированы.