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В ДТП с автобусом в Тунисе пострадали пять туристов из России

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Тунисе перевернулся туристический автобус, в аварии пострадали пять россиян. Их доставили в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию.

Авария произошла у населенного пункта Тозер на трассе к месту Онг Джамаль, где сохранились декорации к фильму «Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда».  

В российском консульстве пока не подтвердили сообщения о пострадавших соотечественниках.

21 августа, передавал портал iz.ru, 11 российских туристов попали в ДТП на западе Турции. Четверо из них были госпитализированы. 

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